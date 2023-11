Juventus-Inter, all’Allianz Stadium non funzionano le docce: nerazzurri a Milano senza potersi lavare

Niente doccia per i giocatori dell’Inter dopo la partita contro la Juventus, terminata per 1-1. Il motivo? Un guasto all’impianto idraulico dell’Allianz Stadium. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che scrive “pare che dopo il fischio finale dell’arbitro Guida, le docce non funzionassero negli spogliatoi: rispetto al solito, meno pressione dell’acqua e giocatori che, di fatto, non hanno potuto lavarsi per un guasto alle pompe“. Al termine dell’incontro, dunque, i nerazzurri sono saliti sul pullman per tornare a Milano, rimandando la doccia una volta tornati a casa.