Lazio-Bayern Monaco, Neuer: “Sappiamo quanto siano forti in difesa le squadre italiane”

“Per fortuna c’è subito un’altra partita che può darci la possibilità di riscattarci dopo la sconfitta e la prestazione di Leverkusen, ovviamente l’obiettivo è passare il turno”. Lo ha detto il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio negli ottavi di Champions League: “La sconfitta di Leverkusen non è stata ancora digerita perché era una partita molto importante. Avevamo grandi progetti e quando è così quando cadi qualcosa resta. Ne abbiamo parlato tra di noi e analizzato la partita e quel che non è andato, ma ora abbiamo questa sfida contro una squadra italiana e sappiamo quanto siano compatte e forti nella fase difensiva le formazioni italiane”.

E ancora: “La Lazio ha meritato di qualificarsi per gli ottavi e non possiamo permetterci di sottovalutare gli avversari di domani. Abbiamo fatto male a Leverkusen, ma non dobbiamo dimenticare i successi che abbiamo ottenuto in questa Champions, dobbiamo portarli con noi in campo e rialzarci ancora una volta, come abbiamo già fatto dopo sconfitte e infortuni. E’ questo che fa la differenza in un professionista”.