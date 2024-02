Pesi, Europei Sofia 2024: debutto da sogno per Celine Ludovica Delia, è argento nei -55kg

Una prima volta da sogno per Celine Ludovica Delia, che all’esordio in un Europeo senior riesce a conquistare la medaglia d’argento a Sofia nella categoria fino a 55 kg con un totale di 195 kg. Nel secondo giorno di gare, la 18enne veronese ha iniziato la sua prova con il quarto posto nello strappo con 84 kg, per poi riscattarsi nello slancio. Prima a 107 kg, poi alla terza chance utile riesce a sollevare anche i 111 kg, – misura del suo record italiano – arrivando a un totale di 195 kg che la piazza sul secondo gradino del podio. A prendersi l’oro è l’armena Aleksandra Grigoryan che per una sola lunghezza riesce a prevalere con i suoi 196 kg totali alzati. Bronzo per la norvegese Sol Annette Waaler, protagonista invece del miglior piazzamento nello slancio.

“Sono contentissima e soddisfatta per questa medaglia conquistata – ha dichiarato ai canali ufficiali di Federpesistica la campionessa italiana assoluta – La gara è stata durissima, peccato per lo strappo che poteva andare decisamente meglio visto la preparazione che ho fatto. Mi rifarò al Mondiale.”