Lazio-Atletico Madrid oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

La Lazio affronta l’Atletico Madrid nella sfida valida per il primo turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. L’esperienza europea dei biancocelesti inizia all’Olimpico contro i colchoneros, squadra molto ostica e con molta esperienza nella competizione. La Lazio ovviamente non parte già spacciata, ma dovrà assolutamente sfoggiare una prestazione migliore rispetto a quelle di inizio stagione che le hanno fruttato appena 3 punti in campionato. La sfida è in programma oggi, martedì 19 settembre alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. Diretta in chiaro su Canale 5, ma anche su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, Sky Go e Infinity+.