Barcellona-Anversa oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Il Barcellona se la vedrà contro l’Anversa nella sfida valida per il primo turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Il cammino dei blaugrana, reduci da una netta vittoria ai danni del Betis, comincia contro i belgi dell’Anversa, capace di uscire indenni dai preliminari. Sulla carta non dovrebbe esserci partita vista la differenza tra le due squadre, ma la Coppa dalle grandi orecchie regala sempre sorprese. Chi avrà la meglio? La sfida è in programma oggi, martedì 19 settembre alle 21:00. Diretta tv su Sky Sport (255) e all’interno di diretta gol su Sky Sport 251, oltre che in streaming su NOW, Sky Go e Infinity+.