Kalidou Koulibaly: “Spero in una finale di Champions Chelsea-Napoli”

Kalidou Koulibaly sogna una finale Chelsea-Napoli in Champions League. “Spero di incontrarli il più lontano possibile magari in finale a Istanbul sarebbe meglio. Sappiamo quanto conti il Napoli per me ma ora sono concentrato sulla mia squadra. Se li incontreremo faremo di tutto per vincere però spero il più lontano possibile perché auguro anche a loro di andare molto avanti e perché no affrontarci in finale”, ha detto l’ex difensore partenopeo, ora ai blues, ai microfoni di Sky Sport dopo il doppio confronto col Borussia Dortmund che ha incoronato la squadra di Potter. Un successo che restituisce il sorriso: “Era un momento un po’ difficile, sapevamo che questa partita era fondamentale per noi – ha detto Koulibaly – volevamo vincerla a tutti i costi. Abbiamo fatto una grande partita penso e abbiamo messo l’intensità che dovevamo mettere. Volevamo vincere a tutti i costi e possiamo essere felici”.