Avellino-Monterosi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Avellino-Monterosi, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vogliono dare seguito all’ottimo periodo di forma, che ha portato anche la vittoria nel derby contro la Casertana nell’ultima uscita in ordine cronologico. Difronte un Monterosi alla ricerca disperata di punti per uscire dalla zona buia della classifica. Si inizia alle 18.30 e la diretta sarà su Sky Sport 253 e NOW TV.