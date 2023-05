Formazioni ufficiali Inter-Milan, ritorno semifinale Champions League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Champions League 2022/2023. All’andata, ad imporsi sono stati i nerazzurri con un perentorio 2-0, deciso dalle reti (siglate nei primi 11 minuti della gara) da Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan. In generale, l’Inter vive un momento di gran lunga più positivo rispetto ai cugini milanesi: gli uomini di Simone Inzaghi sono reduci da sette successi consecutivi in tutte le competizioni, con 21 gol fatti e solo 3 subiti in questo lasso di tempo. Lo stesso non si può dire dei ragazzi di Stefano Pioli, che hanno perso anche sabato scorso in campionato (2-0 a La Spezia). Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21:00 di martedì 16 maggio, di seguito le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko

MILAN: Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Messias, Brahim Diaz, Leao, Giroud