Sion, portiere operato per un tumore maligno al testicolo sinistro: “Individuato in tempo, operazione andata bene”

Heinz Lindner, portiere del Sion, è stato operato per un tumore maligno al testicolo sinistro. La notizia è stata ufficializzata dal club svizzero sul proprio sito. Il club ha voluto manifestare ad a Heinz Lindner il suo sostegno e gli ha augurato una pronta guarigione in vista della prossima stagione. Il giocatore è stato già operato e non ci sono state complicazioni nell’intervento. “Purtroppo devo dirvi che questa stagione è finita per me all’FC Sion e in nazionale. Recentemente, mi è stato scoperto di avere un tumore al testicolo sinistro- si legge- Potete certamente immaginare che questa diagnosi mi abbia colpito duramente. Ho subito un’operazione pochi giorni fa, che è andata molto bene. Vorrei ringraziare il team dell’ospedale Riviera-Chablais di Rennaz, e in particolare i dottori Joëlle Deriaz e Thomas Tawadros, per aver rilevato, diagnosticato e trattato il tumore in tempo e per aver completato con successo l’operazione. Grazie a Dio, il tumore maligno è stato rilevato in tempo e non si era ancora diffuso. Ho deciso di parlare apertamente e onestamente della mia malattia, soprattutto per evitare possibili speculazioni sul mio stato di salute. Vi prego di rispettare il fatto che non farò ulteriori dichiarazioni sulla mia malattia. Voglio concentrarmi completamente sul mio recupero nelle prossime settimane. Incrociamo le dita sul fatto che la nazionale austriaca e l’FC Sion avranno successo in mia assenza e sarò al loro fianco come primo tifoso! Non vedo l’ora di essere in grande forma e di tornare in campo la prossima stagione”, queste le parole dello sfortunato portiere austriaco.