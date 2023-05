Inter-Milan, parata di vip per il secondo atto dell’Euroderby

Inter e Milan si contendono la finale di Champions League e tanti sono i vip attesi a San Siro per questo secondo atto dell’Euroderby. Cantanti, attori, modelli, influencers, sportivi: qualsiasi categoria sarà rappresentata questa sera in tribuna, tra tifosi nerazzurri e rossoneri. Non mancheranno Tananai, Madame, Fabio Rovazzi, Amadeus, Nicola Savino e Paolo Bonolis, ma anche atleti ex ed attuali come Marco Belinelli, Fabio Fognini e Filippo Magnini. E ovviamente tanti ex, da Stankovic a Vieira, passando per Pandev, Cordoba e Di Biagio, riporta Tuttosport. Sky invece fa sapere che al Meazza saranno presenti anche Ivan Perisic ed Hakimi.