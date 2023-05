Ronaldo, la madre accusata di stregoneria per far divorziare CR7 da Georgina: “Tutte calunnie”

In Spagna e in Portogallo sta circolando una notizia che la signora Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, avrebbe fatto ricorso alla magia nera per rendere possibile il divorzio di suo figlio dalla moglie Georgina Rodriguez. Le voci sono presto state smentite dalla signora Aveiro in persona:

“Voglio comunicare a nome mio e della mia famiglia (la Famiglia Aveiro). Affermo che oggi, 16 maggio 2023, ho chiamato i miei avvocati per difendere il mio buon nome e quello della mia famiglia per ciò che rappresentano nella mia vita. È uscita una notizia su un noto quotidiano portoghese, calunniosa e persino macabra dove si parla di atti orrendi, che avrei forse ordinato di strappar via la felicità di uno dei miei figli, questa calunnia è falsa, è in malafede, è infondata. Ci sono offese gratuite in questo tipo di notizie che fanno male, feriscono e ci lasciano con le mani legate quando si tratta del nostro bene più prezioso, che è la famiglia”.