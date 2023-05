Basket, quarti di finale playoff Serie A1 2022/2023: Tortona batte Trento e porta la serie sul 2-0

Tortona batte Trento 84-81 nella seconda partita della serie valida per i quarti di finale dei playoff di Serie A1 2022/2023 di basket. Prestazione solida dei ragazzi di Ramondino, che rincorrono nella prima parte dell’incontro per poi uscire fortissimo dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo prendendo il largo nel terzo quarto. Trento prova a rimanere attaccata ma Tortona dà la stoccata finale nei primi possessi dell’ultimo quarto mettendo tra sé e gli ospiti 10 punti di distacco. I ragazzi di Molin ci provano nel finale con Grazulis che mette la tripla del -4 da casa sua, ma non basta per evitare la seconda sconfitta su due match giocati nella serie. Ottima prestazione di Christon, che segna 18 punti 3 rimbalzi e 5 assist, e di Harper, 16 punti 5 rimbalzi e 2 assist per l’americano. Non bastano a Trento, condannata dalla scarsa efficienza della panchina, i 19 di Grazulis e i 17 di uno Spagnolo sempre più in crescita. Tortona porta quindi la serie sul 2-0 e ora potrà provare a strappare il fattore campo a Trento in gara-3, in programma venerdì 19 alle 20.