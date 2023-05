Inter-Milan 1-0, Mauro Suma reagisce all’eliminazione dei rossoneri dalla Champions (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

La reazione di Mauro Suma a Inter-Milan 1-0, match valido per la semifinale di ritorno della Champions League 2022/2023. Lasciare la competizione arrivati a questo punto fa male, farlo contro i rivali cittadini ancora di più. Non hanno però rimpianti i rossoneri, sconfitti sia all’andata che al ritorno e incapaci di segnare gol. Per nulla felice ovviamente Suma, che non ha gradito la prova della squadra di Pioli ed ha espresso il suo disappunto per l’esito della gara, non andata come sperato. Ecco il video della reazione del giornalista.