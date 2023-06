Inter-Manchester City, Zhang: “Non siamo inferiori a nessuno. Messe le fondamenta per il futuro”

“Fa parte dello sport, si vince e si perde. Voglio complimentarmi con tutti i giocatori e con lo staff per quello che hanno fatto. Hanno disputato una gara incredibile e hanno dato il 100%. Siamo orgogliosi di aver giocato questa finale e di aver mostrato le nostre qualità contro i migliori senza paura”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Steven Zhang dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City. “Penso che la mentalità dei nostri giocatori sia di alto livello, non siamo inferiori a nessuno – ha detto a Sky -. Futuro? È una stagione positiva, su cui riflettere. Abbiamo già iniziato a pianificare il lavoro, stiamo già lavorando sotto questo punto di vista. I giocatori che hanno disputato una buona stagione continueranno con noi, saremo felici di sostenerli. Siamo fiduciosi per il futuro”. E spiega: “Quel che ho imparato nel calcio è che serve un equilibrio tra mentalità forte e un’energia giovane. È sempre una questione di equilibrio tra questi due elementi. Lukaku? Il giocatore ha dimostrato grande attaccamento, è un ragazzo incredibile ma ha un contratto con il Chelsea. Dovremo parlare con loro per capire”, ha concluso Zhang.