Inter-Manchester City, Lukaku come contro lo Shakhtar: le reazioni social

Le reazioni social al salvataggio involontario di Romelu Lukaku, che a circa 20 minuti dal 90′ della finale di Champions League tra Inter e Manchester City ha negato il possibile 1-1 ai suoi. Dopo un colpo di testa di Federico Dimarco che si è stampato sulla traversa, l’esterno dei nerazzurri ha provato a rigiocare la palla, sempre di testa, ma davanti a lui si è trovato un ostacolo inaspettato. A frenare il suo colpo di testa è stato infatti il compagno di squadra Romelu Lukaku, che si è improvvisato difensore come contro lo Shakhtar Donetsk. Di seguito le reazioni social.

Sempre al posto giusto al momento giusto#Lukaku — Dolce stil Milan (@DolceStilMilan) June 10, 2023

LUKAKU WHAT ARE YOU DOING pic.twitter.com/xQ4cb6DFUP — Noodle Vini (@vini_ball) June 10, 2023

Romelu Lukaku stood in the way of Inter Milan's potential equalizer. Tough luck 💔 pic.twitter.com/6yYWSLyhoE — ESPN FC (@ESPNFC) June 10, 2023