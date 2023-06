Manchester City, Noel Gallagher suona in un pub di San Diego: i tifosi festeggiano (VIDEO)

di Antonio Sepe 56

Non dimenticherà facilmente questa serata di sabato 10 giugno Noel Gallagher, grande tifoso del Manchester City. Il noto musicista era impegnato negli Stati Uniti e più precisamente stava suonando in un pub di San Diego, ma ovviamente la testa era ad Istanbul per la finale di Champions League contro l’Inter. Non a caso, una volta terminato il match, i tanti presenti sul luogo (molti con indosso la maglia del City) hanno festeggiato, intonando cori per lo stesso Noel Gallagher. Di seguito il video.