Inter-Manchester City, Dimarco:”Tanta delusione, abbiamo dato tutto ma non è bastato”

“C’è tanta delusione, ma c’è orgoglio per quel che abbiamo dato in campo. Non è bastato, ma va bene così, ha vinto la squadra più forte, quella costruita per vincere la Champions”. Lo ha detto a Sky l’esterno dell’Inter Federico Dimarco dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City. “Abbiamo avuto delle occasioni nitide, il loro portiere ha fatto delle ottime parate. Stasera meritavamo di più, ma siamo contenti del percorso”, ha concluso.