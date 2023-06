MotoGP, GP Italia Mugello 2023: Bezzecchi il più veloce nel warm up, Bagnaia sesto

Dopo il secondo posto nella Sprint Race del GP d’Italia 2023 di MotoGP, Marco Bezzecchi ha continuato a far bene sul circuito del Mugello. Il romagnolo della Ducati ha infatti ottenuto il miglior tempo nel warm up, girando in 1’46″286. Alle sue spalle Johann Zarco per 36 millesimi, mentre al terzo posto c’è Brad Binder a 87 millesimi. Sesto tempo infine per Pecco Bagnaia, reduce dalla vittoria della Sprint Race grande favorito per la gara, in programma alle ore 14.