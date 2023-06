Inter-Manchester City 0-1, la radiocronaca di Francesco Repice (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

La radiocronaca di Francesco Repice per la finale di Champions League 2022/2023 tra Inter e Manchester City. Niente da fare per la squadra di Inzaghi, che ci ha provato fino alla fine e non ha mai smesso di lottare, dovendo però arrendersi ai Citizens. Decisivo il gol di Rodri, ma anche un paio di gravi errori individuali, Lukaku su tutti. Il tutto è stato magistralmente raccontato da Repice, storico radiocronista Rai che ha accompagnato tifosi interisti e non solo in questa serata.