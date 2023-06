Inter-Manchester City, De Bruyne: “Abbiamo raccolto i frutti del nostro lavoro”

Kevin De Bruyne ha commentato a BT Sport la vittoria in finale di Champions League contro l’Inter per 1-0: “Sono stati due mesi difficili, ho avuto molti problemi col tendine del ginocchio e si è spezzato. Ma la squadra era forte abbastanza e abbiamo vinto. Ci abbiamo lavorato a lungo per ottenere questo risultato ed è fantastico. Non è stata la nostra miglior partita ma è tempo di festeggiare”.