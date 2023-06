Champions League: Haaland capocannoniere per la seconda volta in carriera

Haaland chiude la Champions League 2022/2023 da capocannoniere. Il centravanti norvegese ha messo a segno 12 gol in 11 presenze nella competizione. Storiche le 5 reti segnate in un’ora di gioco nel 7-0 contro il Lipsia negli ottavi di finale. Haaland è il migliore realizzatore della Champions per la seconda volta dopo i 10 gol realizzati con il Borussia Dortmund nel 2020/2021 fermandosi ai quarti di finale proprio con il Manchester City.