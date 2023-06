Inter-Manchester City 0-1, gli highlights con il commento di Riccardo Trevisani (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Il Manchester City è campione d’Europa. Partita tiratissima all’Ataturk Stadium di Istanbul dove è stata l’Inter ad avere più occasioni per segnare ma non è riuscita a capitalizzarle. La decide Rodri con un destro a giro nel secondo tempo. Partita da grande squadra dei nerazzurri che non sono riusciti a trovare il gol dell’1-1 che avrebbe portato il match ai supplementari. Qui di seguito gli highlights con il commento di Riccardo Trevisani.

QUI GLI HIGHLIGHTS CON IL COMMENTO DI TREVISANI