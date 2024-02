Inter, Lautaro: “La strada è quella giusta, siamo una squadra sana”

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha commentato ai microfoni di Mediaset la vittoria 1-0 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. “Quando ero al Racing avevo un accordo con l’Atletico Madrid, anche se poi non si concretizzò più nulla e questo aprì al mio arrivo all’Inter. Vedo una squadra che dopo l’anno scorso è maturata tanto. Sappiamo gestire partite e momenti, non è semplice fare ciò che stiamo facendo con tanti giocatori nuovi che si sono comunque inseriti bene. Dobbiamo continuare così perché la strada è quella giusta e parte tutto da uno spogliatoio sano come il nostro“. Il capitano nerazzurro ha poi parlato del contropiede sbagliato: “Volevo calciare di prima intenzione come fatto in occasione del gol segnato al Verona. Poi però ho perso il passo e non sono riuscito a coordinarmi bene“. Lautaro ha poi concluso: “Se mi concentrerò più sulla Champions? A me interessa solo che l’Inter vinca e quindi spero di continuare a segnare sia in campionato che in questa competizione“.