Inter, Inzaghi: “Benfica squadra rinnovata, sarà una partita intensa”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Benfica, in programma domani alle 21 a San Siro: “Sono una squadra forte, che ha perso una sola partita in campionato e come noi arrivano da una vittoria. Hanno già vinto la Supercoppa e hanno fatto qualche innesto di qualità. Rispetto allo scorso anno hanno cambiato portiere, ci sono due nuovi mediani ed è arrivato Di Maria. Davanti alternano Musa e Cabral, ma i principi di gioco restano gli stessi. Dovremo fare una partita molto intensa. Si gioca tantissimo, siamo alla settima partita in 21 giorni. Ci dobbiamo adeguare al calendario. L’importante è ruotare tanto i giocatori per prevenire gli infortuni e i problemi fisici. Mancano due partite alla sosta e poi, chi non andrà in nazionale, avremo tempo per recuperare”.

Sugli infortunati: “Cuadrado ha avuto un tendinite fastidiosaHa fatto due giorni di differenziato ed è convocato. Non so se sarà della partita, ma è un giocatore importantissimo per noi. Domani non ci saranno Sensi e Frattesi. Sensi probabilmente tornerà dopo la sosta. Frattesi potrebbe essere disponibile per il Bologna sabato. Oggi abbiamo deciso di non rischiarlo per non perderlo a lungo”.

Sul successo con la Salernitana: “A Salerno siamo partiti molto forte nei primi 20 minuti. Non abbiamo trovato il gol del vantaggio e nel finale di primo tempo abbiamo faticato. Nel secondo tempo siamo tornati in campo con cattiveria agonistica e abbiamo preso tre punti molto pesanti”.

Sul periodo d’oro di Lautaro: “Lautaro è un riferimento per tutti, ha fatto due grandi stagioni. Quest’anno è partito fortissimo e cercherà di ripetere e migliorare le scorse annate. E’ cresciuto molto molto a livello umano, si impegna tutti i giorni in allenamento e ha un grandissimo senso di appartenenza”.