LIVE – Inter-Benfica, Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA)

L’Inter, dopo un incredibile inizio di campionato, vuole esprimersi al meglio anche contro il Benfica nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023. I nerazzurri continuano la rincorsa europea, dopo il pareggio raggiunto in extremis a San Sebastian contro la Real Sociedad qualche settimane fa. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di lunedì 2 settembre alle ore 15:00 per presentare questa importante partita. Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

