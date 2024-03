Inter, Inzaghi: “L’Atletico in casa si trasforma. Sarà complicata”

“Conosciamo l’Atletico e sappiamo che grande allenatore è Simeone. Il Cholo è un amico ed è stato un grandissimo compagno di squadra. Noi ci siamo preparati nel migliore dei modi, sapendo che il Metropolitano per l’Atletico è un punto di riferimento. Sappiamo anche che abbiamo un vantaggio minimo e che non speculeremo”. A dirlo è stato il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Si riparte dall’1-0 dell’andata firmato da Arnautovic, uno degli indisponibili di domani sera. “I ballottaggi sono diversi – ammette Inzaghi -. Acerbi è rientrato sabato a Bologna, De Vrij ha fatto tantissime partite e una meglio dell’altra. Frattesi è tornato nel migliore dei modi. Ho Dumfries e Darmian che stanno bene”. La fiducia c’è, ma “domani sappiamo che sarà complicata, contro un avversario di assoluto valore che in casa propria si trasforma. Sappiamo di avere un minimo vantaggio che ci portiamo da Milano, ma cercheremo di fare la nostra gara”.

La finale della scorsa stagione ha regalato ulteriore autostima ai nerazzurri, ma il “nostro percorso non è nato a Istanbul, ma tre anni fa. Questo è un percorso di tre anni in cui la squadra è sempre riuscita a passare il turno, cosa non scontata. L’anno scorso abbiamo ottenuto la meravigliosa finale di Istanbul che ci siamo giocati con grandissimo orgoglio e quest’anno vogliamo fare il nostro cammino”, ha aggiunto. “Sappiamo la storia dell’Inter, l’anno del Triplete è stato grandioso. Noi stiamo facendo il nostro percorso, lasciamo da parte il campionato e ragioniamo partita dopo partita, in questi due giorni e mezzo abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei modi”, le parole di Inzaghi.