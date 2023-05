Inter, Dzeko: “Rimasti concentrati per 90 minuti”

Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria dell’Inter sul Milan. “Eravamo molto carichi, non capita spesso di giocare un derby in una semifinale di Champions. Siamo rimasti concentrati dal primo all’ultimo minuto e questo ha pagato”. L’attaccante bosniaco ha poi concluso: “Ho 37 anni ma mi sento bene. Ogni tanto i gol non arrivano ma io do sempre tanto al di là di quello. Rinnovo? Bisogna chiedere alla società”.