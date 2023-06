Inter, Dumfries: “Difficile descrivere ciò che penso ora: sono orgoglioso”

A tre giorni dalla sconfitta dell’Inter in finale di Champions League (0-1 contro il Manchester City), anche Denzel Dumfries si è rivolto ai suoi follower con un messaggio postato su Instagram: “È difficile descrivere cosa mi passa per la testa. Ma la sensazione più grande che rimane è: orgoglio. Sulla squadra, che abbiamo lottato per il club, i colori e la città. Si vince e si perde insieme ma sempre Forza Inter!”, ha affermato l’esterno olandese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denzel Justus Morris Dumfries (@ddumfries2)