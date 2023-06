Inter: si continua a pensare a Milinkovic Savic

In casa Inter si inizia a pensare al mercato estivo, il sogno continuare ad essere Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista, alla Lazio dal 2015, è stato accostato più volte alle altre big italiane ed è per questo che sempre in mezzo al campo un altro nome caldo è quello di Franck Kessie. Con la partenza di Milan Skriniar la società nerazzurra dovrà correre ai ripari anche per quanto riguarda il reparto difensivo, occhi su Kalidou Koulibaly.