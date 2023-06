Roma, Mourinho e la Procura federale verso il patteggiamento per le accuse a Chiffi: probabile multa

Secondo quanto apprende l’ANSA, Josè Mourinho, allenatore della Roma, e la Procura federale, vanno verso il patteggiamento dopo il deferimento avvenuto in data 19 maggio per le accuse rivolte all’arbitro Chiffi dopo la partita dei giallorossi contro il Monza. Il club giallorosso, deferito a sua volta per responsabilità oggettiva, e la Procura hanno infatti una bozza di accordo per un patteggiamento che dovrebbe corrispondere a un’ammenda pecuniaria, evitando così la squalifica a Mourinho. L’accordo in essere dovrà poi essere presentato al Tribunale federale nazionale, la cui udienza si terrà domani, il quale deciderà se accettarlo o meno.