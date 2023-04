Inter-Benfica, Correa: “Siamo molto felici per il passaggio del turno, per me era importante far gol”

“La semifinale era un obiettivo fondamentale per noi. Siamo molto felici, è come in un sogno“. Queste le parole di Joaquin Correa al termine di Inter-Benfica, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. “Segnare era molto importante per me. Esultanza? Non era polemica, ma dedicata alla mia famiglia. Contenti per il passaggio del turno, ora dobbiamo fare bene in campionato” ha aggiunto l’argentino ai microfoni di Prime Video.