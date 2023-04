Champions League, Milan e Inter in semifinale: ecco quanto guadagnano

Il Milan e l’Inter si regalano un derby in semifinale di Champions League 2022/2023. Una qualificazione che rappresenta un bagno di autostima, ma anche entrate in più per le casse dei due club. Si parte col calcolare l’entrata minima di 12,5 milioni di euro per le semifinali. Ricordiamo che la distribuzione dei ricavi della Champions ad opera della Uefa si articola in quattro componenti: una quota di base, uguale per tutti i club; una quota “market pool”, (diversa da Paese a Paese, la cui entità non può essere calcolata prima della finale), una quota variabile in base al ranking Uefa storico e infine una quota che dipende dai risultati raggiunti). Con il raggiungimento della semifinale, senza considerare le entrate del botteghino, i ricavi stagionali derivanti dai premi Uefa per Inter e Milan ammontano a circa 84 milioni per il Milan e 82 per l’Inter.