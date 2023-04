Inter, Adani: “Sfida al Benfica? Lautaro deve essere decisivo, fa pochi gol per essere considerato un top”

Il noto commentatore Daniele Adani, intervistato presso ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del momento complesso dell’Inter a pochi giorni dalla sfida contro il Benfica, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. “Chi la deciderà? Col Porto avevo detto Lukaku e alla fine ha deciso proprio lui, stavolta dico Lautaro – ha dichiarato l’ex difensore nerazzurro –: le sue ultime partite sono state poco brillanti, ma deve cambiare passo. Ha 25 anni ha segnato 8 gol in Champions League: sono pochi per un calciatore che ha, giustamente, l’ambizione di essere considerato tra i migliori”.

Il numero 10 dell’Inter sembra non essere in forma smagliante, anche dal punto di vista fisico. “Lautaro ha un atteggiamento in campo che gli permette di mascherare la propria non perfetta condizione fisica con la cattiveria agonistica e il sacrificio. Ieri, però, su quello scatto, prima di sbagliare lo scavetto davanti a Ochoa, si è visto che la gamba era un po’ debole”, ha concluso Adani.