Highlights e gol Tottenham-Brighton 2-1, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 20

Il Tottenham vince 2-1 in casa contro il Brighton nel match valido per la 30ª giornata di Premier League 2022/2023. Il gol di Kane al 79′ regala il primo successo sulla panchina degli Spurs a Stellini, rimasto alla guida del Tottenham dopo l’addio di Conte. Perde il Brighton dopo sette risultati utili consecutivi e vede scavalcarsi dall’Aston Villa al sesto posto in classifica. Tottenham che resta in corsa Champions e sale a 53 punti a -3 dal Manchester United.