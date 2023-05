L’incredibile profezia delle uova: dopo quarti e semifinali, “presa” anche la finale Inter-City (VIDEO)

di Giorgio Billone 61

Ha dell’incredibile la profezia delle uova, pubblicata da un utente su Tik Tok e inerente lo sbattimento di due uova tra di loro che sul guscio hanno lo stemma di una delle squadre partecipanti alla Champions League, ricreando gli scontri diretti a partire dai quarti di finale. La regola è: l’uovo che si rompe, perde e viene eliminato, quello che rimane intatto avanza. Registrato ben prima che si disputassero i quarti, incredibilmente fin qui si è tutto avverato: sbattendo le uova tra loro, si è rotta quella del Napoli contro il Milan, quella del Benfica contro l’Inter, quella del Bayern Monaco contro il Manchester City e quella del Chelsea contro il Real Madrid.

Ma non è finita qui: in semifinale, l’uovo dell’Inter è rimasto intatto e si è rotto quello del Milan, quindi quello del Manchester City ha prevalso su quello del Real Madrid, proprio come accaduto stasera con la pesante umiliazione per 4-0. E così, la profezia di un utente ha azzeccato la finale Inter-Manchester City. C’è però una chiosa per la quale i tifosi nerazzurri dovranno fare i dovuti scongiuri: come visibile alla fine del video, è stata simulata anche la stessa finale e l’Inter ha prevalso sul Manchester City, con l’uovo nerazzurro rimasto “sano” e quello dei citizens andato in frantumi.