Toney squalificato, FA chiederà alla Fifa estensione globale della sanzione

Il caso Toney, attaccante del Brentford squalificato per calcio scommesse, tiene banco in Inghilterra e non solo. Dopo la squalifica per ben otto mesi, la federazione inglese starebbe pensando di aggravare ancora di più la situazione del giocatore. Infatti, la FA chiederà nelle prossime settimane direttamente alla Fifa di estendere la squalifica di Ivan Toney a livello globale a meno che un appello non porti all’annullamento della sospensione. Allo stato attuale, il 27enne non potrà giocare di nuovo fino al 17 gennaio del prossimo anno.

L’agenzia di stampa Pa spiega che la federazione inglese starebbe pensando ai aggravare ancora di più la situazione legata a Toney. Fa potrebbe richiedere di estendere la squalifica a livello globale. Questo escluderebbe la possibilità che Toney si trasferisca all’estero per giocare su base temporanea o permanente mentre qualsiasi squalifica in Inghilterra è ancora in vigore. La concessione di un’estensione richiederebbe l’approvazione del comitato disciplinare della Fifa. Non sarebbe la prima volta di un caso del genere: ne sanno qualcosa la Juventus e Fabio Paratici, con la Fifa che in quel caso ha deciso di accettare la squalifica globale a seguito di un’indagine sulle accuse di cattiva gestione finanziaria del suo ex club, la Juventus.