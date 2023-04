Il Real Madrid passeggia anche a Stamford Bridge: Ancelotti in semifinale

Il Chelsea è eliminato dalla Champions League, ma a Stamford Bridge la squadra di Lampard non sembra aver mai creduto alla possibilità di una rimonta contro il Real Madrid dopo il 2-0 dell’andata. Normale essere sfiduciati, alla luce di una situazione di classifica che relega i Blues all’undicesimo posto. Meno normale, invece, è l’approccio e la formazione schierata in una stagione in cui la proprietà di Boelhy ha speso quasi 200 milioni. L’ex leggenda del centrocampo schiera un 3-5-1-1 con Gallagher alle spalle di Havertz. Un peso offensivo minimo, insufficiente per impensierire il Real Madrid di Ancelotti, che gestisce risultato ed energie, regalandosi una vittoria per 2-0 che porta la firma di Rodrygo e che vale la semifinale. L’inizio tra le mura amiche è timido, ma quantomeno volenteroso per i padroni di casa. Il primo squillo è del Chelsea. James crossa in area, Havertz è murato e la palla diventa preda di Kante che può battere a rete ma lo fa in modo impreciso. Poco dopo c’è la risposta del Real Madrid. Carvajal pesca Rodrygo che si libera e calcia: palo. Al 22′, in una partita di gestione, il Real Madrid deve anche fare i conti con l’unico motivo di rimpianto: Militao, diffidato, entra in ritardo su Havertz e riceve il giallo che lo costringerà a saltare la prossima sfida contro una tra City e Bayern. Nel finale del primo tempo, si accendono i ritmi. Il Real sfiora ancora l’1-0, prima con Vinicius (41′), poi con Benzema (43′). Il Chelsea però regge. E al 46′ sono i Blues ad andare vicini al vantaggio. Cucurella ha la palla del 2-0 sul secondo palo, ma l’ex Courtois ha una lettura dello spazio sontuosa e sbarra la strada con un grande intervento. Con Rudiger al posto dell’acciaccato Alaba, riparte il secondo tempo di un Real Madrid che stavolta alla prima, vera chance da gol non perdona. Al 58′ una pressione sbagliata di Cucurella spalanca una prateria per Rodrygo che salta Chalobah e si invola verso la porta. A tu per tu con Kepa il brasiliano ha la lucidità di servire Vinicius, che frena e restituisce, stavolta Rodrygo a botta sicura non ci pensa un attimo e realizza l’1-0. La qualificazione è in cassaforte, ma all’80’ il Real Madrid firma anche il 2-0. Vinicius pesca Valverde che si inserisce tra la difesa londinese, salta Kepa e serve una palla comoda da appoggiare in rete al solito Rodrygo. Finisce così, con un doppio 2-0 andata e ritorno. La squadra di Ancelotti passeggia anche a Londra, il Chelsea si accontenta di aver evitato un’umiliazione che avrebbe reso ancora più amara questa stagione.