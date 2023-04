Pagelle Napoli-Milan 1-1: voti e tabellino Champions League 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Napoli-Milan, match valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. Inizio di partita arrembante da parte dei ragazzi di Luciano Spalletti che nei primi quindici minuti assediano l’area di rigore avversaria rossonera, ma il Milan si difende senza ordine. E poi riparte. In una di queste ripartenze Mario Rui atterra Leao, è calcio di rigore. Dal dischetto però Meret para su Giroud. Qualche minuto più tardi è ancora Giroud ad avere la grande palla gol, ma sempre Meret gli dice di no. Poi ci pensa Leao che, con un’accelerazione straordinaria, si fa un campo intero e serve un assist perfetto a Giroud che può solo segnare a porta vuota. Il Napoli subisce il colpo, nella ripresa ci prova più che con il cuore che con testa e idee e all’81’ ha l’occasione per riaprire tutto: ma Maignan para il rigore a Kvaratshkelia. Osimhen segna nel ginale, ma è un gol inutile.Il Milan è in semifinale, il Napoli abbandona il sogno europeo.

NAPOLI (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 5, Rrahmani 5 (29′ st Ostigard sv), Juan Jesus 5.5, Mario Rui 5 (34′ pt Olivera 6); Ndombélé 5 (18′ st Elmas 5.5), Lobotka 5.5, Zielinski 5.5 (29′ st Raspadori 6); Politano 6 (34′ pt Lozano 5.5), Osimhen 6.5, Kvaratskhelia 5. In panchina: Idasiak, Gollini, Bereszynski, Gaetano. Allenatore: Spalletti 5.5

MILAN (4-2-3-1): Maignan 7.5; Calabria 7, Kjaer 7, Tomori 6.5, Hernandez 7; Tonali 6.5, Krunic 7; Diaz 6 (14′ st Messias 6), Bennacer 7, Leao 7.5 (39′ st Saelemaekers sv); Giroud 7 (23′ st Origi 6). In panchina: Mirante, Ballo-Touré, Rebic, Kalulu, Florenzi, Thiaw, Pobega, Gabbia, De Ketelaere. Allenatore: Pioli 7

ARBITRO: Marciniak (Polonia) 5.5

RETI: 43′ pt Leao, 45′ +3′ st Osimhen.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Al 22′ pt Meret para un rigore a Giroud. Al 37′ st Maignan para un rigore a Kvaratskhelia.

Ammoniti: Hernandez, Maignan, Di Lorenzo, Olivera.

Angoli 16-1.

Recupero 6′ pt, 4′ st.