I veleni col Barca, il futuro di Ancelotti e un Chelsea da archiviare: il Real Madrid cerca la semifinale

Alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League, più che il Chelsea, a tenere banco in casa Real Madrid sono state le accuse di Joan Laporta, che per difendersi sul caso Negreira ha attaccato i rivali di sempre, definendoli la “squadra del regime”. Il Real ha risposto con una carrellata di video storici, partendo dall’inaugurazione del Camp Nou ad opera del ministro franchista José Solís Ruíz. Poi però c’è il campo e il campo dice che il Real Madrid è ad un passo dalla semifinale europea. Si riparte dal 2-0 del Bernabeu per i blancos e a Stamford Bridge il Chelsea di Lampard deve aggrapparsi ad una reazione d’orgoglio per dimenticare la crisi nera in Premier League: cinque partite senza vittorie e un undicesimo posto che piace pochissimo alla proprietà americana, alla luce del mercato faraonico condotto tra estate e gennaio. Lampard deve rinunciare a Chilwell (squalificato), oltre che a Koulibaly. Spazio al 3-4-3 con James, Kanté, Fernández, Cucurella a supporto di Mudryk, Havertz (in dubbio) e Sterling. Di fronte un Real Madrid che non rinuncia alla formazione migliore. Ancelotti non fa turn over: Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga in difesa; Modrić, Kroos e Valverde a centrocampo; Rodrygo, Benzema, Vinícius sono gli intoccabili del reparto offensivo. L’unica preoccupazione per il tecnico sembra essere la situazione dei diffidati: a rischio squalifica ci sono Carvajal e Militao, con quest’ultimo che in conferenza stampa ha ammesso di sentirsi vicino ad essere il miglior difensore centrale del mondo. Per il resto toni leggeri e qualche battuta: “Ancelotti Ct? Ci scherziamo su…”, ha rivelato il difensore brasiliano. Ancelotti aspetta segnali dal club: “Ho un contratto fino al 2024”, si limita a dire in conferenza. E sul caso Negreira Carletto sfoggia la sua diplomazia: “Non ho letto quel che ha detto Laporta, eravamo in viaggio”. Un modo anche per volgere la testa al campo, in una vigilia movimentata, per evitare brutte sorprese.