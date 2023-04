Play-off NBA 2023: Sacramento e Philadelphia volano sul 2-0 contro Golden State e Brooklyn

Ottima prova esterna dei Los Angeles Clippers, che vincono 115-110 in casa dei Phoenix Suns e partono bene nei Play-off NBA della Western Conference. Dopo aver sofferto nel corso del secondo e del terzo quarto, il team californiano ha reagito alla grande in un ultimo quarto dal parziale di 34-29, staccando i propri rivali di quei 5 punti che, alla fine dei 48 minuti di gioco, hanno fatto la differenza. Per i padroni di casa, non sono bastate le perfette prestazioni di Durant (27 punti) e di Booker (26 punti), mentre i migliori degli ospiti sono stati Leonard (38 punti) e Gordon (19 punti). Nell’altra gara disputatasi ad Ovest, sono stati perfetti i Denver Nuggets: i primi classificati della regular season si sono imposti su Minnesota Timberwolves, formazione ai play-off grazie al superamento dei play-in, con lo score di 109-80, punteggio che ha portato la serie sull’1-0 in favore dei più forti anche sulla carta. Tra i padroni di casa, grandi prove offensive di Murray (24 punti) e di Porter (18 punti), mentre i migliori di Minnesota sono stati Edwards (18 punti) e Nowell (12 punti).

Gara molto equilibrata, ad Est, quella vinta dai Philadelphia 76ers sui Brooklyn Nets: 96-84 il punteggio finale, che si aggiunge al 121-101 maturato sabato 15 aprile e porta sul 2-0 nella serie i terzi classificati della regular season. I padroni di casa sono stati trascinati dall’esuberanza di Maxey (33 punti) e dalla solidità di Embiid (20 punti) e Harris (20 punti), mentre il migliore degli ospiti è stato Bridges (28 punti). 2-0 nella serie anche, ad Ovest, tra i Sacramento Kings e i Golden State Warriors, con i campioni in carica che si sono arresi per 114-106 al termine di una sfida molto combattuta. Ciò nonostante i 28 punti di Curry e i 22 punti di Wiggins, mentre i padroni di casa sono stati trascinati da Sabonis e da Fox (24 punti a testa).