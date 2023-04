Highlights Liverpool-Nottingham 3-2: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 54

Gli highlights e i gol di Liverpool-Nottingham 3-2, match della trentaduesima giornata di Premier League. Tre calci piazzati regalano i tre punti ai reds, che si fanno raggiungere due volte dopo due azioni nate da rimessa laterale per il Forest. Jota segna le due prime reti, ma gli ospiti reagiscono con Neco Williams e Gibbs White. Al 70′ però è un gol in spaccata di Mohamed Salah a regalare tre punti pesanti in chiave Europa ai reds. Di seguito, ecco le azioni salienti della partita di Anfield Road.