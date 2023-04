Premier League 2022/2023, il Liverpool vince con tre piazzati: 3-2 al Nottingham

Il Liverpool si affida a tre calci piazzati per battere 3-2 il Nottingham nel match della trentaduesima giornata e salire al settimo posto in classifica a quota 50, a -6 dal quarto posto. La prima rete arriva al 47′ e sembra quasi un’azione da ‘tedesca’. Sugli sviluppi di un corner, le torri aeree di Van Dijk e Fabinho premiano Jota che di testa firma l’1-0. Il Nottingham però è in partita e al 52′ trova l’1-1 sugli sviluppi di una rimessa laterale. Un’azione che mette in mostra tutti i difetti stagionali della difesa dei reds, poco compatta e forse male assortita. Sta di fatto che Awoniyi fa da sponda e permette lo sviluppo del gioco sulla corsia opposta dove Neco Williams ha una prateria per calciare e la fortuna di trovare una deviazione vincente di Robertson. Il Liverpool però poco dopo torna ad affidarsi all’arma principale: i calci piazzati. Robertson scodella in area un pallone da punizione, la trappola del fuorigioco non funziona e Jota può agganciare di petto e trafiggere Navas al volo col mancino. Ma se i reds segnano due gol su palla da fermo, il Nottingham risponde ancora una volta su fallo laterale. Mangala trasforma la rimessa laterale in un corner con le mani, van Dijk allontana di testa ma lo fa sui piedi di Gibbs White che al volo non perdona Alisson. Solo il ventisettesimo gol stagionale di Mohamed Salah però regala ai reds il gol da tre punti. Come? Da calcio piazzato. Cross di Alexander Arnold e spaccata vincente di Mohamed Salah.

Negli altri risultati, il Brentford pareggia 1-1 con l’Aston Villa: Toney sblocca il risultato al 65′, Douglas Luiz risponde (87′) e al 91′ il var toglie a Wissa il gol del 2-1 ai padroni di casa. Vittoria del Leicester per 2-1 sul Wolves: Castagne e Iheanacho (rigore) rispondono all’iniziale vantaggio di Cunha. Solo zero a zero tra Crystal Palace ed Everton, rimasto in 10 all’80’ per un doppio giallo a Colgate.