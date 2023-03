Highlights e gol Napoli-Eintracht Francoforte 3-0: Champions League 2022/2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Napoli-Eintracht Francoforte 3-0, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Al Maradona trionfo azzurro e quarti di finale conquistati per la prima volta nella storia dei partenopei: doppietta di Osimhen a cavallo tra primo e secondo tempo, poi il rigore di Zielinski. E così è festa grande nel capoluogo campano, nella speranza però che non si registrino incidenti coi facinorosi tifosi tedeschi. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE