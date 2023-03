Start list super-G maschile finali Soldeu 2023: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list del super-G maschile delle finali di Soldeu 2023: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Tre azzurri al via in questo ultimo appuntamento stagionale con la competizione del supergigante, si tratta di Mattia Casse che avrà il bib numero 3, Dominik Paris con il 16 subito dopo il tv break e infine Guglielmo Bosca con il 19. Di seguito ecco la start list completa del super-G di Soldeu.

START LIST SUPER-G MASCHILE FINALI SOLDEU

1 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

2 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

3 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

4 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

6 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

7 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

8 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

9 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

10 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

11 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

12 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

13 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

14 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

15 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

break

16 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

17 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

18 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

19 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

20 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

21 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

22 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

23 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI