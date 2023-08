Highlights e gol Molde-Galatasaray 2-3: Champions League 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

Il Galatasaray vince sul finale per 2-3 contro il Molde nel match d’andata valevole per le qualificazioni alla Champions League 2023/24. Per i padroni di casa a segno Ellingsen e Haugen, i turchi rispondono con le reti di Oliveira al 25esimo e con la super rete di Mauro Icardi qualche minuto dopo. Mette il sigillo sul finale, e firma la vittoria dei turchi Midtsjo. Di seguito i video con i gol.

Icardi with a stunner https://t.co/H9gpCcoxC6 — Sports News 247 (@SportStories247) August 23, 2023

O MOLDE TÁ NA FRENTE! ⚽ Ellingsen precisou de 7 minutos pra abrir o placar contra o Galatasaray! Essa não deu pro Muslera… 🎙️ @jorgeiggor Você assiste Molde x Galatasaray no @spacebrasil e na @HBOMaxBR (https://t.co/xMQCsQFc9f)! #CasaDaChampions pic.twitter.com/B530lkbreO — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) August 23, 2023