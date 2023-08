Champions League 2023/24: vince in rimonta il Galatasaray, reti inviolate tra Maccabi Haifa e Young Boys

Qualificazioni Champions League 2023/24: Il Galatasaray vince sul finale contro il Molde nel match d’andata. A sbloccare il risultato ci pensano i norvegesi già all’ottavo minuto di gioco con Elligsen, i turchi però non cedono il passo e rimontano dopo appena 20 minuti. Al 25esimo è Oliveira ad arrivare bene su un cross in area, riuscendo a firmare il nuovo pareggio spizzando perfettamente di testa. Qualche minuto dopo, la super rete di Mauro Icardi: l’attaccante argentino riceve bene un assist dalle retrovie, da parte di Akgun, si gira in area e lascia partire un destro al volo imprendibile per Karistrom. A dieci dalla ripresa però, i padroni di casa trovano nuovamente il pareggio: questa volta è Haugen a firmare il tabellino con un tiro sotto al sette di destra. Nei secondi finali è però Midtsjo a regalare la vittoria alla formazione di Buruk. Termina 2-3 all’Aker Stadion.

Il Braga si impone per 2-1 sul Panathinaikos. Dopo un primo tempo a reti inviolate, è Ruiz, al cinquantesimo a sbloccare il risultato. L’attaccante numero 9 riceve bene da Horta e dal limite dell’area infila il pallone alla sinistra di Brignoli. E’ poi Djalo a mettere il sigillo sul match con la rete insaccata al 73esimo. E’ poi Mancini a mettere a segno sul finale la marcatura per gli ospiti, importante in ottica qualificazione. Senza marcature invece la sfida tra Maccabi Haifa e Young Boys, totale equilibrio per tutti i novanta minuti regolamentari, le formazioni se la giocheranno a viso aperto nel match di ritorno.