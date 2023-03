Highlights Trento-Buducnost 79-76, Eurocup 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Trento batte Buducnost in casa 79-76 nel match valido per la 16ª giornata di Eurocup 2022/2023. Torna al successo la squadra di Molin mettendo fine alla striscia di 7 sconfitte in fila nella competizione. Flaccadori e Grazulis combinano 30 punti e trascinano i padroni di casa alla vittoria. Non bastano agli ospiti i 24 punti di Bell-Haynes e i 18 di Green per evitare la sconfitta. Trento sale a 3 vittorie e 13 sconfitte avvicinandosi a 2 vittorie dalla zona playoff.