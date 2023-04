Gazzetta: l’Uefa tende la mano alla Juventus, ma dovrà prendere le distanze dalla Superlega

Aleksander Ceferin è pronto a tendere la mano alla Juventus, con la quale l’Uefa è in pessimi rapporti ormai da oltre due anni, da quando il club bianconero insieme a Real Madrid e Barcellona ha continuato a promuovere il progetto di una Superlega europea slegata dalle dinamiche Uefa. Ed è proprio a queste vicende che si ricollegano, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, le prove di disgelo: l’Uefa, infatti, chiede alla nuova dirigenza di prendere le distanze dalla vecchia governance e soprattutto di dare addio in modo definitivo alla Superlega. Va precisato, però, che si tratta di una situazione slegata da possibili future sanzioni che potrebbero scattare in seguito alle inchieste che la Juve sta affrontando in Italia per le vicende su plusvalenze e stipendi.