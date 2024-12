Le formazioni ufficiali della partita tra lo Stoccarda e lo Young Boys. Il match, valido per la sesta giornata del girone unico di Champions League 2024/2025, vede contrapporsi la 26esima e la 36esima squadra. Lo Stoccarda ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, mentre lo Young Boys non ha ancora collezionato un successo. Di seguito, le scelte dei due allenatori per l’incontro di questa sera.

STOCCARDA: Nubel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Rieder, Millot, Fuhrich; Demirovic

YOUNG BOYS: Von Balmoos; Athekame, Camara, Benito, Hadjam; Virginius, Lakomy, Ugrinic, Monteiro; Imeri; Itten