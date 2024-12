Le formazioni ufficiali della partita tra il Borussia Dortmund e il Barcellona. La squadra di Flick è ospite della formazione di Terzic, in occasione della sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2024/2025. Si tratta di un match equilibrato sulla carta: entrambi i club hanno firmato quattro successi, perdendo solo in un’occasione. Di seguito, le scelte dei due allenatori e le formazioni in campo al primo minuto.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Nmecha, Duranville; Reyna, Guirassy, Gittens

BARCELLONA: Pena; Kounde, Martinez, Cubarsì, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski